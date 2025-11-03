В Саратовской области за сутки огнеборцы потушили 10 пожаров

За последние сутки в Саратовской области сотрудники МЧС ликвидировали 10 пожаров. В шести случаях горел мусор.

Так, в Энгельсе загорелся металлический вагончик. Огонь охватил 15 кв. м. В Озинках горела баня на 8 кв. м.

На ул. Пономарева в Саратове специалисты потушили пожар в расселенном пятиэтажном доме. Там огонь распространился на 45 кв. м.

На ул. Полтавской в Энгельсе горели вещи в гараже на 1 кв. м. В результате возгорания в лечебное учреждение с ожогами увезли 18-летнего молодого человека.

Павел Фролов