Над Саратовской областью ночью уничтожили 29 БПЛА

Над Саратовской областью в ночь на сегодня, 3 ноября, поразили 29 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Губернатор Роман Бусаргин информировал об угрозе атаки и работающей системе оповещения примерно в 03:00. В саратовском аэропорту «Гагарин» ограничения на прием и отправку самолетов действовали с 01:05 до 07:42.

В общей сложности над российскими регионами за ночь ликвидировано 64 БПЛА. Так, над Волгоградской областью системы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.

Павел Фролов