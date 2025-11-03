Сбившего трех пешеходов в Ирбитском районе водителя нашли мертвым

Водитель, сбивший насмерть 16-летнего подростка на дороге при въезде в деревню Галишева (Свердловская область), умер вследствие самоубийства, рассказал собеседник «Ъ-Урал». Сбитый мужчиной школьник оказался его пасынком — водитель сожительствовал с его мамой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области Фото: Пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области

Напомним, трагедия произошла вечером 2 ноября у деревни Галишева Ирбитского района (Свердловская область). Водитель автомобиля «ВАЗ2110», который не имел водительские права, не справился с управлением и сбил трех пешеходов. После чего бросил машину на месте ДТП и скрылся с местра происшествия. 16-летний школьник умер на месте до приезда скорой. 15-летняя и 21-летняя девушки, которые приходятся друг другу сестрами, были доставлены в ГАУЗ Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница». У одной — открытый перелом голени, у второй — перелом ключицы.

Ирбитская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств.

Артем Путилов