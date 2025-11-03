Житель Астраханской области погиб на воде во время лодочной поездки
В Харабалинском районе Астраханской области на воде погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Трагедия произошла в районе села Селитренное. Там граждане обнаружили лодку с заведенным мотором и мертвого мужчину в воде. Специалисты проводят оперативно-следственные мероприятия.
Согласно предварительным сведениям, двое приятелей управляли лодкой в акватории без соответствующих прав. В какой-то момент они не справились с управлением и упали в воду. Погиб 43-летний мужчина, другому удалось спастись.