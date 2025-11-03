«Сибирь» продлила проигрышную серию до семи матчей

ХК «Сибирь» проиграл челябинскому «Трактору» и продлил проигрышную серию до семи матчей. Встреча проходила на Южном Урале и завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 1:1). У новосибирцев отличились Сергей Широков (18 мин), для которого это был 900-й матч в КХЛ, Владимир Ткачев (37 мин) и Александр Першаков (42 мин).

«К сожалению, по качеству игры мы не заслуживали сегодня поражения, в третьем периоде мы могли изменить счет, изменить ход поединка. Второй раз за последнее время играем с этим соперником, интересно играть. Как команда сегодня ребята показали характер, что у нас есть коллектив. Отреагировали не на самое приятное поражение в прошлом матче («Сибирь» уступила «Автомобилисту» со счетом 7:1, — Ъ). Такие поражения — они закаляют, у нас прогресс в игре идет. Да, результата нет, но при таком подходе, при таком выполнении обязанностей — будет», — приводит комментарий главного тренера «Сибири» Вячеслава Буцаева пресс-служба новосибирского клуба.

4 ноября «Сибирь» на домашнем льду встретится с нижегородским «Торпедо».

Илья Николаев