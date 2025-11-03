Президент Аргентины назначил новым главой МВД депутата Диего Сантилли

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что новым министром внутренних дел страны станет депутат Диего Сантилли. Об этом он написал в соцсети X. Он поручил господину Сантилли «вести переговоры с губернаторами и законодателями, чтобы добиться в Конгрессе консенсусов, необходимых для проведения будущих реформ».

Диего Сантилли является депутатом от партии «Республиканское предложение», которая на недавних промежуточных выборах заключила альянс с правящей партией Милея «Свобода наступает».

Ранее глава МВД Лисандро Каталани был отправлен в отставку после того, как господин Милей 31 октября удовлетворил прошение об отставке председателя правительства Гильермо Франкоса, назначив на этот пост Мануэля Адорни. На промежуточных выборах партия «Свобода наступает» одержала победу в столице и 14 из 23 провинций, хотя и не получила абсолютного большинства в обеих палатах парламента.