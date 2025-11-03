Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Аргентины назначил новым главой МВД депутата Диего Сантилли

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что новым министром внутренних дел страны станет депутат Диего Сантилли. Об этом он написал в соцсети X. Он поручил господину Сантилли «вести переговоры с губернаторами и законодателями, чтобы добиться в Конгрессе консенсусов, необходимых для проведения будущих реформ».

Диего Сантилли является депутатом от партии «Республиканское предложение», которая на недавних промежуточных выборах заключила альянс с правящей партией Милея «Свобода наступает».

Ранее глава МВД Лисандро Каталани был отправлен в отставку после того, как господин Милей 31 октября удовлетворил прошение об отставке председателя правительства Гильермо Франкоса, назначив на этот пост Мануэля Адорни. На промежуточных выборах партия «Свобода наступает» одержала победу в столице и 14 из 23 провинций, хотя и не получила абсолютного большинства в обеих палатах парламента.

Новости компаний Все