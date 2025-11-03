WSJ: для ударов по судам в Карибском море не требуется одобрение Конгресса

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что для нанесения ударов по судам в Карибском море, которые предположительно занимаются контрабандой наркотиков, не требуется разрешение Конгресса США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Представитель американской администрации пояснил в разговоре с газетой, что борьба с наркотрафиком в Карибском море и восточной части Тихого океана не достигает уровня действий, оговоренных в Резолюции о военных полномочиях 1973 года, которая требует одобрения Конгресса. По его словам, эти операции не несут угрозы для американских военных, так как атаки на суда происходят вдали от американских кораблей.

Тем не менее, как пишет WSJ, республиканцы и демократы в Конгрессе выразили недовольство недостаточной прозрачностью действий администрации в отношении ударов в регионе.

Вашингтон обвиняет Каракас в пассивной борьбе с наркотрафиком и под этим предлогом перебросил в Карибский регион крупные силы.