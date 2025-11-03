Беспилотник нарушил работу аэропорта Бремена в Германии почти на час

Работа аэропорта Бремена в Германии была приостановлена почти на час вечером в воскресенье из-за обнаружения дрона. Об этом пишет издание t-online.

По данным полиции, беспилотник появился в непосредственной близости от аэропорта около 19:30 (21:30 мск), что немедленно привело к прекращению всех взлетов и посадок службой управления воздушным движением. Работа аэропорта была возобновлена в 20:22 (22:22 мск)

Издание buten un binnen уточняет, что вечером в районе аэропорта были замечены два беспилотника. В результате инцидента рейс из Лондона в Бремен был перенаправлен в Гамбург, а вылет самолета из Бремена в Лондон был задержан.

Вечером 31 октября из-за появления дрона почти на два часа была парализована работа немецкого аэропорта Берлин-Бранденбург, что также привело к задержкам рейсов. Тогда поиски БПЛА с помощью вертолета не были успешны.