Ночь искусств, Татьяна Буланова и «Руки Вверх»

В Ярославле на этой неделе состоятся «Ночь искусств» и празднование Дня народного единства, на концертных площадках выступят Татьяна Буланова, Сергей Жуков и Владимир Кузьмин. Также столица «Золотого кольца» предложит множество различных спектаклей — от традиционного «Собачьего сердца» до мистического «Салема». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Ночь искусств — 3 ноября

С 19:00 до 22:00 в Ярославском художественном музее состоится традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В программу включены экскурсия по экспозиции Губернаторского дома, на которой расскажут о портретах дворян и купцов Ярославской губернии, и экскурсия по выставке «Василий Суриков, Петр и Михаил Кончаловские» из собрания Русского музея. Завершит акцию маленький ночной концерт. Стоимость билетов — 800 руб.

В Ярославском музее-заповеднике программа начнется в 18:00 с авторской экскурсии Алексея Зубатенко о семейных вкладах «Дело семейное». В программе вечера также авторская экскурсия Алины Горевой «Где семья собирается вместе» по выставке «Трапеза по-ярославски», кукольный спектакль «Илья Муромец» в зале «Классика», экскурсия по выставке «Отроки и зумеры» в экспозиции «Слово о полку Игореве» пройдет. Стоимость билетов на мероприятия — 300-400 руб.

В Ярославском планетарии состоятся бесплатные показы короткометражных научно-популярных фильмов: на тему зависимости нашей повседневной жизни от настроений Солнца, о Малой обсерватории Московского планетария, о глобальном потеплении и термоядерном костре. Начало — в 21:20. Необходима регистрация.

Некрасовская библиотека также примет участие в акции. Торжественное открытие «Ночи искусств» назначено на 18:45. В программе выступление брасс-бенда FunkyYarBand, лекция про пленочную фотографию, квизы, спектакль «Монолог женщины» театра-студии «Балаган», творческая лаборатория «Живые стихи». На большинство мероприятий вход свободный.

Концерты

3 ноября в КЗЦ «Миллениум» выступит Владимир Кузьмин. Певец и композитор, известный по таким песням, как «Сказка в моей жизни», «Странник», «Две звезды», «Сибирские морозы», «Я не забуду тебя», «Когда меня ты позовешь» и многим другим, исполнит свои знаменитые хиты. Стоимость билета — 6 тыс. руб.

6 ноября в КЗЦ «Миллениум» певица Татьяна Буланова порадует поклонников юбилейным концертом, на котором исполнит известные хиты: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и другие. Начало в 19:00, стоимость билетов — 4,5 тыс. руб.

7 (в 12:00 и 15:00) и 8 (11:00 и 13:00) ноября в Ярославском художественном музее камерный ансамбль «Барокко» предложит юным зрителям программу «Музыкальное путешествие. Эпохи, страны, города»: музыка русских и европейских композиторов XVIII – XX столетий – от И.-С.Баха до Федора Строганова. Программа включает тематическую экскурсию по выставке «Василий Суриков, Петр и Михаил Кончаловские». Стоимость билетов — 500 руб.

7 и 8 ноября (в 18:30 и 16:00 соответственно) в Ярославском художественном музее ансамбль «Барокко» представит слушателям программу-посвящение династии художников, чьи произведения можно увидеть на выставке «Василий Суриков, Петр и Михаил Кончаловские». Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Клода Дебюсси, Петра Чайковского, Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Дмитрия Шостаковича и других русских и европейских композиторов XVIII-XX столетий. Стоимость — 700 руб.

8 ноября в Ярославской филармонии состоится выступление Moscow Klezmer Band. В программе — огненный цыганский баян, еврейские кларнет и скрипочка, контрабас, южные балканские трубы. Слушателям обещают «настоящее путешествие во времени». Начало в 18:30, стоимость билетов — от 400 руб.

9 ноября в «Арене-2000» выступит группа «Руки Вверх!» и Сергей Жуков. Стоимость билетов на концерт начинается от 5 тыс. руб., начало концерта запланировано на 19:00.

День народного единства

В Ярославском планетарии 4 ноября в 13:00 состоится марафон документальных фильмов (по предварительной записи), в 14:00 — полнокупольная программа «Звезды Великой Победы» (по предварительной записи), в 15:00 — экскурсия «Первые в космосе» (150 руб.), в 16:00 — полнокупольная программа «Покрышкин. Формула Победы» (350 руб.), в 18:00 — полнокупольная программа «Космическая история Россия» (350 руб.).

4 ноября в Ярославском музее-заповеднике в экспозиции «История Ярославского края» состоится экскурсия «Смута. Факты и артефакты». Кандидат исторических наук Михаил Кербиков расскажет о событиях и исторических фактах Смуты, ее истоках, причинах и их связи с Ярославским краем. Усилят рассказ артефакты Смутного времени, являющиеся свидетелями той кризисной эпохи. Например, парсуны Ивана Грозного и царевича Дмитрия. Начало экскурсии — в 14:00 в Святых воротах, стоимость — 300 руб.

Ярмарка ко Дню народного единства начала работу на Советской площади. Она объединила более 70 предприятий и фермерских хозяйств региона. На ярмарке можно купить молочную и мясную продукцию, сыры, мед, овощи, товары для дома, текстиль ручной работы. В День народного единства на площади будет работать интерактивная площадка «Попробуй себя в ГТО», где все желающие смогут выполнить нормативы и получить консультацию квалифицированных судей. Время работы ярмарки — с 11 до 16 часов.

4 ноября дома и дворцы культуры Ярославля проведут на Советской площади праздничные концерты «У нас одно Отечество – Россия!», «В единстве наша сила», «Россия! Родина! Единство!». В библиотеке имени М.Ю. Лермонтова будут работать книжно-иллюстративные выставки «В единстве народа – сила России» и «Историческая память народа: от Смуты к единству России».

Спектакли

Поклонников творчества Михаила Булгакова в КЗЦ «Миллениум» 5 ноября ждут на постановке «Собачье сердце». В роли профессора Преображенского – Виктор Логинов, известный зрителям по фильмам и сериалу «Счастливы вместе». Роль доктора Борменталя исполнит Дмитрий Исаев, завоевавший популярность в таких проектах, как «Бедная Настя» и «Детектив на миллион». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,2 тыс. руб.

6 ноября в областном Доме актера состоится спектакль «Мандельштам» от театра «Zart House» из Санкт-Петербурга. Актеры пригласят зрителя в комнату Надежды Мандельштам, которая всю жизнь сохраняла живое присутствие поэта. Спектакль основан на двух книгах воспоминаний Надежды Мандельштам и стихах Осипа. Начало в 19:00, билеты от 1 тыс. руб.

В КЗЦ «Миллениум» состоятся гастроли детского музыкального театра им. Н.И. Сац.7 ноября в 19:00 на сцене концертной площадки покажут рок-классик оперу «Повелитель мух», созданную по мотивам одного из самых известных и сложных философских романов Уильяма Голдинга о судьбе подростков, попавших на необитаемый остров. 8 ноября в 19:00 театр представит комическую оперу в двух действиях «Тайный брак». 9 ноября в 12:00 покажут оперу-балет «Дюймовочка». Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. В этот же день в 19:00 на сцене КЗЦ состоится спектакль «Женитьба» по сочинению Николая Гоголя. Стоимость билетов на гастрольные спектакли начинается от 100 руб.

8 ноября в 12:00 в областном Доме актера состоится музыкальный спектакль «Яга» от санкт-петербургского театра, созданный на основе славянских мифов и легенд про языческих богов и богинь. Стоимость билетов — от 600 руб.

9 ноября в 18:00 в областном Доме актера покажут мистическую драму «Салем», в основу которой легли реальные события, произошедшие в 1692 году в американском городке Салем, где были обвинены в колдовстве и повешены более сотни человек. Стоимость билетов от 1 тыс. руб.

9 ноября в ДК им. Добрынина покажут комедию «Свидание на четверых». В гостинице провинциального города встречаются пассажиры самолета, которые не смогли вылететь из-за плохой погоды. Столичная бизнес-леди Марина решает провести ночь с любовником. Однако ее планы рушатся, когда в номер неожиданно подселяется Зоя, деревенская женщина с простым нравом, которая не собирается учитывать чужие интересы. Позже к ним присоединяется муж Зои. В спектакле играют Светлана Пермякова, Екатерина Волкова, Дмитрий Малашенко и Иван Моховиков. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб.

Выставки и встречи

3 и 4 ноября в Ярославском музее-заповеднике состоится квест «Из жизни Куприяна Храброго». Во время квеста каждый участник получит игровую карту с заданиями для самостоятельного передвижения по локациям на территории музея и в экспозиции «История Ярославского края». На игровой карте участников ждут вопросы и факты, рассказывающие о роли Ярославля в Смутное время от лица ратника XVII века – Куприяна Храброго. Время квеста — с 10 до 18 часов, стоимость — 350 руб.

7 ноября в Городском выставочном зале имени Н.А. Нужина состоится открытие выставки «Леонид и Лиза Малафеевские. Графика. Ювелирный дизайн». Она посвящена памяти народного художника РФ Леонида Малафеевского, ушедшего из жизни 21 октября в момент подготовки выставки. Зрителям будет представлено более 50 произведений черно-белой и цветной графики, большая часть которых была выполнена специально для этой экспозиции. Произведения дополнят предметы ювелирного дизайна Лизы Малафеевской, архитектора и художника-ювелира.

8 ноября в 16:00 в экспозиции «Слово о полку Игореве» музея-заповедника пройдет лекция хранителя фонда редких книг Татьяны Гулиной «Тайны открытия “Слова о полку Игореве”». Слушателям расскажут детали находки рукописи, версии ее происхождения и истории исследований. Стоимость билетов — 300 руб.

9 ноября в 14:00 Некрасовская библиотеку проведет Новую литературную гостиную, тема которой «(Не)Детская литература». Спикеры порассуждают о тонкой грани, которая отделяет детскую литературу от взрослой. Выступят автор 36 книг для детей и подростков Александра Калинина, молодой поэт Иван Ищук и писатель Влад Ковальский. Вход свободный.

