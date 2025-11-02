В Лондоне отпустили одного из задержанных по подозрению в нападении в поезде

Транспортная полиция Великобритании сообщила, что один из двух подозреваемых в нападении с ножом в поезде в графстве Кембриджшир отпущен без предъявления обвинений. Изначально предполагалось, что 35-летний мужчина из Лондона был причастен к инциденту.

Единственным подозреваемым остается 32-летний мужчина из Питерборо, который был задержан на станции Хантингдон и продолжает находиться под стражей по подозрению в покушении на убийство, добавили силовики.

В результате нападения, произошедшего вечером 1 ноября в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон, пострадали 11 человек. Сотрудник железнодорожной компании LNER, пытавшийся остановить преступника, остается в критическом состоянии. Полиция не классифицирует нападение как теракт.