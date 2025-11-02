В Ирбитском районе водитель сбил трех пешеходов и скрылся

Вечером 2 ноября на 35 км автодороги «Зайково-Пьянково-Харловское-Знаменское» в Ирбитском районе водитель автомобиля «ВАЗ-2110» сбил троих пешеходов, двигавшихся по обочине в попутном направлении, сообщила пресс-служба Свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской Госавтоинспекции Фото: Пресс-служба Свердловской Госавтоинспекции

После наезда водитель покинул место происшествия, оставив автомобиль. В результате ДТП 16-летний юноша скончался на месте, а 15-летняя и 21-летняя девушки были доставлены в больницу.

Полиция вскоре задержала 20-летнего жителя деревни Галишева, который был за рулем автомобиля. Ведется расследование.

Автоинспекторы напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и использовать светоотражающие элементы в темное время суток. За оставление места ДТП по ст. 12.27 КоАП РФ водителям грозит лишение прав до полутора лет либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Алексей Буров