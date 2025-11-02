В Кайтагском районе Дагестана два человека погибли в ДТП

В Дагестане два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает республиканское управление МВД России.

По предварительной информации, сегодня, 2 ноября, около 17:00 на трассе «Маджалис-Шилаги-Варсид» в Кайтагском районе 37-летний местный житель за рулем LADA Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате аварии водитель LADA и его 64-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.

Константин Соловьев