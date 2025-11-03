Пермский производитель узлов для нового авиадвигателя взыскивает неустойку с подрядчика

Арбитражный суд Пермского края истребовал информацию в рамках иска АО «Пермский завод “Машиностроитель”» к ООО «РусРазвитие». Об этом свидетельствуют материалы сервиса «Электронное правосудие». Суть настоящего спора не раскрывается, однако, согласно определению суда, речь идет об исполнительной документации в отношении производственного здания для технического перевооружения инфраструктуры предприятия по серийному выпуску изделий ПД-8. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что «РусРазвитие» занималось строительством корпуса для АО «ПЗ “Маш”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса «Электронное правосудие», исковое заявление АО «Пермский завод “Машиностроитель”» к ООО «РусРазвитие» было принято к производству 10 июля этого года. Истец пытается взыскать с ответчика 26,024 млн руб. неустойки за период с 16 марта по 16 мая этого года, а также с 17 мая по дату вынесения решения суда.

В августе «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «РусРазвитие» реализовало проект строительства производственного здания для Пермского завода «Машиностроитель». В его основе лежит задача отказаться от зарубежных комплектующих и использовать отечественные. Так, был построен комплекс площадью 11 тыс. кв. м, в котором объединились производственные и административно-бытовые зоны. Это оптимизировало логистику, и производительность предприятия выросла на 40%.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.