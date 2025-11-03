Пермское НПО «Искра» взыскивает с немецкого банка 132 тыс. евро

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск научно-производственного объединения «Искра» к немецкому банку «Deutsche Bank AG». Данные об этом содержатся в решении суда, опубликованном на сайте электронного правосудия.

НПО «Искра» в сентябре текущего года обратилось в суд с иском к «Deutsche Bank AG» о взыскании 132,5 тыс. евро в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на день платежа. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в НПО «Искра», иск о взыскании долга был подан по банковской гарантии в рамках договора поставки французского оборудования. Оборудование не передано из-за санкций, аванс не возвращен. Теперь банк уклоняется от платежа по банковской гарантии.

Суд принял исковое заявление к производству и назначил предварительное судебное заседание первой инстанции на 7 марта 2026 года. Также суд принял решение привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, французскую компанию по разработке и производству магнитных подшипников и систем на их основе «SKF Magnetic Mechatronics».

ПАО «НПО “Искра”» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий России, основанное в 1955 году в Перми для разработки и создания образцов ракетной техники, старое название — КБМаш (Конструкторское бюро машиностроения).

Deutsche Bank AG — крупнейший банк Германии, основанный 10 марта 1870 года, и одна из крупнейших банковских групп в мире. Банк предоставляет услуги корпоративного банковского обслуживания, инвестиционные услуги, частное банковское обслуживание и управление активами.

SKF Magnetic Mechatronics (S2M) — компания, основанная в 1976 году и входящая в группу SKF (с 2007 года), которая производит магнитные подшипники и системы для высокоскоростных применений.