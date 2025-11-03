«Регионы будут лишены права по своему усмотрению снижать ставки по УСН»

Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации. Предложенные изменения заметно поменяют налоговую среду для бизнеса, прежде всего, малого и среднего. Вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» Светлана Абдулазизова поделилась мнением о том, как это отразится на плательщиках, применяющих упрощенную систему налогообложения, и что необходимо менять на региональном уровне:



«Значительная часть предлагаемых налоговых изменений затрагивает интересы микробизнеса. В соответствии с 209-ФЗ к микробизнесу относятся предприятия с годовым оборотом до 120 млн. руб. и в которых до 15 работающих. Микробизнес, как правило, применяет либо упрощенную (УСН), либо патентную систему налогообложения. А бывает так, что и ту, и другую. С нового года условия применения именно этих двух систем претерпят существенные изменения. По нашим оценкам, количество субъектов МСП, применяющих патент, сократится, минимум на половину: из-за снижения порога выручки с 60 млн. руб. до 10 млн. руб. в год, так и из-за ограничения применения патента в зависимости от вида деятельности.

В случае окончательного принятия предполагаемых поправок в том виде, как предложено к первому чтению, с нового года микробизнесу придется внести корректировки в свои бизнес-модели. Для того, чтобы обеспечить исполнения налогового законодательства.

По итогам 2024 года, в Ростовской области чуть более 130 тыс. организаций и ИП являлись плательщиками упрощенки. Из них чуть больше 14 тыс. применяли льготную ставку по налогу (доходы минус расходы), предусмотренную региональным законом о налогах и сборах. Пониженная ставка налога 10% вместо 15% применялась в Ростовской области 16 лет — с 2009 года. Это была эффективная мера поддержки малого и среднего бизнеса, на Дону фиксировался рост предпринимательской активности, объемы налоговых поступлений от УСН имели ежегодную положительную динамику.

С 2026 года регионы России будут лишены права по своему усмотрению снижать налоговые ставки по УСН. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области будут вынуждены внести поправки в региональный закон и отменить льготную ставку. Таким образом, предпринимателям, работающим на УСН по схеме “доходы минус расходы”, в расчетах на следующий год необходимо учитывать повышение налоговой нагрузки.

В последнее время часто приходится слышать вопрос о том, какие меры могут смягчить это повышение хотя бы для некоторых категорий. С 1 июля 2022 года в РФ проводится эксперимент по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Налоговая реформа 2025 года этот эксперимент не затронула. Действовать он будет до 31 декабря 2027 года. Уже 69 регионов ввели на своих территориях АУСН.

Специальный налоговый режим распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, годовой доход которых не превышает 60 млн. рублей, а в штате — не более пяти человек. Ставки налога по автоматизированной упрощенной системе составляет чуть выше 8% с доходов или 20% с доходов минус расходы. Но есть и заметные плюсы. Основные преимущества данного режима — нулевой тариф страховых взносов и освобождение от обязанности представления отчетности в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды.

На наш взгляд, АУСН будет особо актуальным для малого бизнеса, так как позволит снизить административную нагрузку на ведение хозяйственной деятельности и обеспечит для предпринимателя простой и прозрачный порядок уплаты налогов. Применение автоматизированной упрощенной системы налогообложения нельзя назвать массовым, но подход может быть интересен организациями или ИП с высокой долей заработной платы в структуре себестоимости товаров, работ и услуг».