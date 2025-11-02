Астраханская область увеличила экспорт черной икры втрое в 2025 году

Экспорт черной икры из Астраханской области в 2025 году увеличился втрое, сообщили ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности. За девять месяцев этого года было экспортировано 360 кг продукции, что втрое больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В 2024 году по состоянию на 1 октября было экспортировано 120 кг черной икры. Основными покупателями стали Казахстан, Армения и Белоруссия.

В прошлом году объем производства черной икры в регионе увеличился на 5%, достигнув 25 тонн. В 2024 году число хозяйств, занимающихся осетроводством, выросло с 42 до 57, а в 2025 году их количество достигло 70. В этом году объем производства черной икры уже сравнялся с показателем за весь прошлый год.

Нина Шевченко