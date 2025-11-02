В Астрахани взлетели цены на такси, снижение не ожидается

Средняя стоимость проезда на такси в Астрахани достигла 222 руб. за короткую поездку от 5 до 10 минут. Подача машины стоит от 200 руб., за каждый километр берут 21,75 руб., а минута ожидания — 9 руб., сообщили в «Южной волне».

Аналитики считают, что цены на такси в ближайшее время не снизятся. Основные причины — сезонное увеличение спроса, рост расходов на содержание автопарка и повышение выплат сотрудникам.

С 1 марта 2026 года в вступит в силу закон, касающийся местной сборки автомобилей для такси. Нововведение станет существенным для местных таксомоторных компаний. Только автомобили брендов, производящих машины на территории России, будут допущены к работе в таксоперевозках.

Нина Шевченко