В Астрахани продают небольшую часть порта за полмиллиарда рублей

Порт на реке Волга в Трусовском районе вновь выставлен на продажу. На этот раз только его часть за 495 млн руб. Объект площадью более 60 тыс. кв. м на ул. Пушкина впервые появился в объявлениях в 2024 году с начальной ценой 1,5 млрд руб. Продавец утверждал, что высокая цена установлена из-за большой площади участка и оформления земли в собственность, что упрощает процесс покупки.

Тогда порт не нашел нового владельца, и объявление было удалено. Позднее оно появилось снова с новой ценой — 850 млн руб. Несмотря на интерес, покупателя не нашли, и владельцы решили продать только часть портового комплекса.

Теперь площадь продаваемого объекта сократилась с более чем 60 тыс. кв. м до 10,2 тыс. кв. м. Продавец уточняет, что новый собственник может провести железную дорогу вдоль участка к причальной стенке — длина ветки до 300 м. Утверждает, что документальное разрешение на это есть. Иных подробностей в объявлении не указано.

Нина Шевченко