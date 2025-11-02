В Белгородской области при налете БПЛА пострадали два человека

Вооруженные силы Украины атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. Пострадали два человека: водитель служебной ГАЗели в селе Отрадное получил осколочные ранения, жительница города Грайворон, где дрон взорвался рядом с многоквартирным домом, получила баротравму. Водителя доставили в городскую больницу, женщина от госпитализации отказалась.

О налете на область сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Вместе с этим в нескольких населенных пунктах были повреждены дома, сгорели несколько машин. Информация о последствиях уточняется, добавил господин Гладков.