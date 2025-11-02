Глава СКР подтолкнул властей Волгограда отремонтировать мост через ВДСК

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с ремонтом моста через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе Волгограда. Он поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуры, сообщили в центральном аппарате ведомства.

Жалобы на состояние моста поступают с 2021 года, и их количество продолжает расти. В мэрии Волгограда признают необходимость реконструкции, но утверждают, что работы возможны только после строительства нового моста. Пока власти обещают устранять дефекты с помощью муниципальных дорожных служб.

Господин Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления Василию Семенову предоставить отчет по итогам расследования. В СМИ и социальных сетях отмечается, что единственный автомобильный мост, соединяющий Красноармейский район с остальной частью города, находится в аварийном состоянии. Разрушение конструкций и асфальтового покрытия затрудняет движение транспорта.

Нина Шевченко