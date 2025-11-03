В Новочебоксарске построят ветеринарную клинику за 22,8 млн рублей

На строительство модульной ветеринарной клиники в Новочебоксарске выделили 22,8 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит осуществить поставку, монтаж и установку блочно-модульного здания клиники, а также выполнить полный комплекс сопутствующих работ: подготовить площадку и основание, провести отделочные и пусконаладочные работы, выполнить противопожарные мероприятия и обеспечить доступ в здание для маломобильных групп населения.

Работы планируется завершить до 30 декабря 2025 года. Заказчиком выступает Новочебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных.

Влас Северин