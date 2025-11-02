В Екатеринбурге открылась выставка об истории IT-индустрии на Урале

Выставка «Электронные волшебники», посвященная развитию IT-индустрии на Урале, открылась на площадке «Наука в большом городе» креативного кластера «Л52» (входит в Музей истории Екатеринбурга).

Экспозиция раскрывает два ключевых периода развития IT-отрасли в Екатеринбурге (до 1991 года — Свердловске). В первом зале воссоздана атмосфера советской эпохи с 1959 года, когда в вузах, проектных институтах и предприятиях города начали появляться вычислительные центры для решения производственных задач. Ключевым этапом развития стала автоматизация управления предприятиями, реализованная в 1970 году в сотрудничестве НПО «Уралсистем» и завода «Уралэлектротяжмаш». К 1986 году в городе функционировали более 130 вычислительных центров и около 400 электронных вычислительных машин (ЭВМ).

Среди экспонатов можно увидеть ЭВМ «Урал-14», ЕС-1045, оборудование системы бронирования железнодорожных билетов «Экспресс 2А-Z» и эволюцию носителей информации от магнитных лент до 3,5-дюймовых дискет.

«Первые машины "Урал-1" занимали площадь до 80 кв. метров. При этом они были гораздо слабее, чем какой-то обычный телефон, который мы держим в руках. Это были ламповые вещи, в прямом и переносном смысле, потому что они работали на лампах и создавали атмосферу»,— рассказал куратор выставки, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.

Вторая часть экспозиции посвящена 1990-м и становлению частного IT-сектора. Тут представлены первые уральские IT-компании: «СКБ Контур», «Корус», «ЛиК». Героями выставки стали Александр Давыдов (Naumen, «СКБ Контур»), Анатолий Лебедев («УралРелком», «Кабинет», городской портал Е1), Андрей Бриль («Корус»), Магаз Асанов (УрГУ/УрФУ) и Станислав Скорб (Targem Games), чьи образы представлены в стиле игры «Тетрис».

На выставке можно увидеть персональные компьютеры IBM, Toshiba, Epson, а также отечественные модели, включая ПК Magic и игровую приставку «Кроха». В экспозиции использованы материалы из книги «35. IT-история», которую «Коммерсантъ-Урал» издал в 2023 году к 35-летнему юбилею «СКБ Контур».

Выставка будет работать до 30 марта 2026 года.

София Паникова