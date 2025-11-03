На капремонт школы в селе Пайгусово Марий Эл выделили 149,1 млн рублей
На капитальный ремонт здания Пайгусовской средней школы в Горномарийском районе Марий Эл выделили 149,1 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит выполнить ремонт кровель, фасадов, замену окон, обновление систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, видеонаблюдения и пожарной сигнализации в двух зданиях — начальной и основной школы.
Работы должны начаться 27 февраля 2026 года и быть завершены до 1 августа 2027 года.