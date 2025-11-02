Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Свердловская Госавтоинспекция предупредила об ухудшении погодных условий

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила водителей о сложных погодных условиях. По ее данным, ожидаются дождь и мокрый снег, что может привести к гололедице, особенно на мостах, эстакадах и загородных трассах. В Екатеринбурге температура около -1°C, а в Ивделе уже -9°C.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Автомобилистам рекомендуют использовать зимнюю резину и избегать поездок на летней резине. Необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.

Алексей Буров

