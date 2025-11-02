В центре Уфы возле строящегося жилого комплекса прорвало канализацию

На уфимской улице Ленина недалеко от железнодорожного вокзала произошла утечка сточных вод, сообщает пресс-служба администрации Советского района города. На место происшествия выехал глава районной администрации Айдар Базгудинов. Там же работают сотрудники «Уфаводоканала».

Инцидент произошел на территории строящегося жилого комплекса «Ленинские высотки» девелопера «Специализированный застройщик "Город БСС"».

«Произошел прорыв канализационного коллектора... В данный момент на месте работают три бригады "Уфаводоканал", представители застройщика-компании, на территории которой произошел прорыв»,— рассказал господин Базгудинов в соцсетях.

О последствиях инцидента не сообщается.

Идэль Гумеров