«Салават Юлаев» в Уфе проиграл ярославскому «Локомотиву»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» прервал свою пятиматчевую победную серию, на домашнем льду уступив ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4. У команды из Башкирии единственный гол забил Ярослав Цулыгин, в составе «железнодорожников» отличились Максим Шалунов, Егор Сурин, Мартин Гернат и Александр Радулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Домашняя серия уфимского клуба закончилась поражением действующим чемпионам КХЛ

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Домашняя серия уфимского клуба закончилась поражением действующим чемпионам КХЛ

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Уже первые минуты матча с действующими чемпионами Континентальной хоккейной лиги выдались для уфимцев неудачными. На второй минуте нападающий Владислав Ефремов удалился за подножку, а спустя девять секунд форвард гостей Максим Шалунов открыл счет. Форвард выиграл вбрасывание, защитник Мартин Гернат с синей линии отпасовал на правый борт нападающему Максиму Березкину. Тот отправил шайбу за ворота Уфы, где был один Шалунов. Нападающий щелкнул по ней из-за лицевой линии таким образом, чтобы она отскочила от защитника хозяев Алексея Василевского в ворота. Вратарь Александр Самонов с рикошетом не справился.

До середины периода «юлаевцы» еще дважды играли в меньшинстве, но в этих случаях удалось оставить ворота в неприкосновенности.

Обратная ситуация случилась в начале второго периода — уже на второй минуте «Салават Юлаев» сравнял счет. Владислав Ефремов и Артур Фаизов выиграли борьбу за шайбу на левом фланге в зоне «Локомотива». Ефремов освободился от опеки и выкатился к центру зоны и покатил шайбу направо подключившемуся к атаке Ярославу Цулыгину. Защитник кистевым броском попал в правый угол ярославских ворот, 1:1.

Удержать паритет не получилось. Начиная с шестой минуты гости «зажали» соперника в зоне уфимцев: из-за дальней скамейки запасных хозяевам не удавалось вовремя смениться, а «Локомотив» пользовался прессингом. Сначала Павел Красковский попал в штангу ворот Самонова, но через полторы минуты с той же позиции бросил Егор Сурин — его бросок стал точным. Шалунов, получив шайбу на синей линии у правого борта, сместился на противоположный фланг поперек площадки и отпасовал вдоль борта Даниилу Мисюлю в угол зоны. Оттуда защитник переправил шайбу на пятачок под бросок Сурина. Ни Сергей Варлов, ни Джек Родуолд помешать ему не смогли.

Во второй половине периода «юлаевцы» даже перехватили инициативу, несколько опасных моментов создал Александр Жаровский, но его броски приходились либо мимо ворот, либо в голкипера Алексея Мельничука.

Третий период целиком остался за ярославцами, что выразилось как в статистике по броскам (5:16), так и в итоговом счете. Упростил задачу ярославцев сохранить победный счет Мартин Гернат, на пятой минуте забивший с передач Артура Каюмова и Максима Шалунова — как и в случае со второй шайбой «Локомотива», гол забит кистевым броском с пятачка.

Четвертый гол забил лидер атаки «Локомотива» Александр Радулов менее, чем за пять минут до финальной сирены. Этому предшествовало меньшинство «Салавата Юлаева», в котором хозяева смогли отбиться. Однако «железнодорожники» закрепились в зоне уфимцев и после выхода пятого полевого игрока. К тому же, без клюшек остались Алексей Василевский и Джек Родуолд. После неудачной попытки «юлаевцев» выйти из зоны шайба оказалась у нападающего гостей Рихарда Паника. Форвад с левой точки вбрасывания сделал диагональную передачу к воротам Самонова, где удачно подставил клюшку Радулов, 1:4. Второй ассистент — Александр Елесин.

«Локомотив» благодаря победе закрепился на первом месте в Западной конференции (32 очка в 22 играх). «Салават Юлаев» откатился на девятую строчку на Востоке — с 18 очками в 21 матче команда отстает на один балл от «Барыса», замыкающего восьмерку команд в зоне плей-офф. Астанинский клуб и будет следующим соперником «юлаевцев» — матч состоится 5 ноября в столице Казахстана.

Идэль Гумеров