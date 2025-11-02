Татарстан занял второе место в медальном зачете национального чемпионата «Абилимпикс», завоевав 56 медалей. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Правительства РФ.

Татарстан занял 2-е место в медальном зачете чемпионата «Абилимпикс»

Фото: Telegram-канал Правительства РФ

Фото: Telegram-канал Правительства РФ

В чемпионате приняли участие более тысячи участников, включая школьников, студентов и работающих граждан с инвалидностью.

Победителями чемпионата стали 450 участников. Лидером стала Москва с 101 медалью, а третье место занял Санкт-Петербург с 45 медалями. Среди зарубежных участников первое место заняла Белоруссия, второе — Азербайджан, третье — Катар.

«Абилимпикс» — это чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Абилимпикс как международное некоммерческое движение зародился в Японии в 1971 году. C 2014 года соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов проводятся и в России.

