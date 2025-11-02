Баскетбольный клуб УНИКС победил «Пари НН» со счетом 84:61

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал седьмую победу в сезоне Единой лиги ВТБ, обыграв «Пари Нижний Новгород» со счетом 84:61.

Самым результативным игроком казанской команды стал Джален Рейнольдс, набравший 20 очков. Андрей Лопатин добавил 17 очков, а Маркус Бингэм сделал дабл-дабл с 11 очками и 11 подборами.

После этого матча УНИКС находится на второй позиции в турнирной таблице. Следующий матч казанский клуб проведет с «Самарой» 11 ноября.

Влас Северин