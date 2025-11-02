Путин хранит в личной библиотеке часть танка Leopard из зоны СВО

В личной библиотеке Владимира Путина хранится часть немецкого танка Leopard, подбитого российскими военнослужащими в зоне СВО. Об этом в репортаже рассказал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

«Верховному главнокомандующему кусок фашистского танка, — гласит надпись на куске металла. — Личный состав 58-й армии». Из пояснения следует, что экспонат прибыл из Запорожской области, он датирован 2023 годом.

В репортаже отмечается, что в библиотеке президента в первом корпусе Кремля также хранятся тысячи книг, шевроны и иные подарки от военнослужащих. В частности, там находится знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которое Владимир Путин брал на прямую линию в прошлом году.