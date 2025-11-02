На капремонт школы в селе Кукнур в Марий Эл направят 74,5 млн рублей

На капитальный ремонт здания Кукнурской средней общеобразовательной школы в Сернурском районе Марий Эл выделили 74,5 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить общестроительные работы, а также ремонт систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения.

Работы планируется завершить до 1 августа 2026 года. Заказчиком выступает сама школа. Источником финансирования являются средства бюджетного учреждения.

Влас Северин