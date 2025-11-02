Фотохудожник Игорь Пальмин умер в возрасте 92 лет

Фотограф Игорь Пальмин умер 2 ноября. Ему было 92 года. Похороны состоятся 6 ноября на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье, сообщила ТАСС вдова классика отечественной фотографии.

Игорь Пальмин родился в 1933 году в Сталинграде (Волгоград). Окончил геологический факультет Воронежского госуниверситета, позднее учился на операторском факультете ВГИКа. Работал на телевидении, в Лаборатории научно-прикладной фотографии и кинематографии Академии наук СССР, в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Сотрудничал с издательствами «Советский художник», «Советский писатель», «Искусство». Был удостоен Государственной премии за книги «Русский модерн» и «Русский неоклассицизм».