Суд отправил под домашний арест топ-менеджеров Серовского механического завода

Серовский районный суд назначил меру пресечения заместителям генерального директора АО «Серовский механический завод» Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Топ-менеджеров обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В сообщении отмечено, что ущерб предприятию превысил 1 млн руб.

Следователь ходатайствовал о заключении под стражу, но суд отказал и назначил домашний арест до 31 декабря. Постановления суда пока не вступили в силу. У сторон есть три дня на обжалование.

Серовский механический завод основан в 1931 году. С 1946 года приступил к производству деталей бурового инструмента для геологоразведки, нефтяников и газовиков. На сайте завода указано, что среди основных потребителей продукции — крупнейшие нефтяные и сервисные компании России — такие, как: ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Татнефть» и другие. Кроме того, горнорудный и геологоразведочный инструменты используют местные горнодобывающие холдинги. Сергей Гусманов указан заместителем генерального директора по финансово-экономическим вопросам, Сергей Минибаев — по коммерческим вопросам.

