Семерых пострадавших в ДТП с тремя авто на трассе в Удмуртии увезли в больницу

Девять человек, включая трех несовершеннолетних, пострадало при столкновении трех автомобилей на 69-м км трассы Игра—Глазов в Удмуртии сегодня днем, 2 ноября. Как сообщили в региональной ГАИ, семерых потерпевших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Лада Веста» с прицепом выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с «Хендай Крета» под управлением 34-летней женщины, после чего в иномарку врезался следующий за ней «Ниссан Кашкай». Им управлял 65-летний водитель.

В ДТП пострадали девять человек. Пятеро находились в «Лада Веста»: водитель и четыре его пассажира, в их числе девушки 19-ти и 21-го года и девочки 14-ти и 8-ми лет. Еще двое потерпевших — водитель «Хендай Крета» и девочка 8-ми лет. Их всех доставили в больницу с различными травмами. Еще двоим пострадавшим — водителю «Ниссан Кашкай» и его 61-летней пассажиру — оказали разовую медпомощь на месте.

Сотрудники МЧС проводили деблокировку пострадавших. На месте работают сотрудники ГАИ, оперативных служб. Устанавливаются причины ДТП.