Ад, Тюрьма и Посошок вошли в топ оригинальных названий водных объектов России

Росреестр перечислил оригинальные названия водных объектов России. В ведомстве отметили более сорока наименований в четырнадцати регионах, передает ТАСС.

Среди них:

Алтайский край: озера Гнилое, Душное, Жирное, Сопляково, Тупица, Тухлое, а также болота Ад и Шелудивое;

Амурская область: озера Бешеное, Лохматое, Могила и Штаны;

Архангельская область: озера Туфля, Ябедник и болото Шляпа;

Волгоградская область: озера Вонючее и Тюрьма;

Вологодская область: озера Горшок и Тараканник;

Курская область: озеро Сладкое и болото Могильное;

Пензенская область: озеро Винное;

Пермский край: озеро Сухая Яма и болота Вежливое, Дикой-Ты, Чертово;

Приморский край: озера Нога, Усатое и Ходячее;

Псковская область: озера Посошок, Тухлое и болота Белые Лужи, Песий Мох;

Республика Саха (Якутия): озера Краденое, Компакт и Яйцо;

Тверская область: озера Балтика и Гитара, болота Катин Мох и Питерское;

Ульяновская область: озера Вшивое и Мочилище;

Челябинская область: озера Беленькое и Желтенькое, а также болото Большое Сладкое;

Географические объекты называют исходя характеристик самого объекта и той местности, в которой он расположен, отметили в Росреестре. «Топонимия на родном языке коренного населения служит одним из важнейших проявлений национального самосознания, обеспечивает историческую преемственность, сохранение культурной традиции народа»,— добавили там.