Ад, Тюрьма и Посошок вошли в топ оригинальных названий водных объектов России
Росреестр перечислил оригинальные названия водных объектов России. В ведомстве отметили более сорока наименований в четырнадцати регионах, передает ТАСС.
Среди них:
Алтайский край: озера Гнилое, Душное, Жирное, Сопляково, Тупица, Тухлое, а также болота Ад и Шелудивое;
Амурская область: озера Бешеное, Лохматое, Могила и Штаны;
Архангельская область: озера Туфля, Ябедник и болото Шляпа;
Волгоградская область: озера Вонючее и Тюрьма;
Вологодская область: озера Горшок и Тараканник;
Курская область: озеро Сладкое и болото Могильное;
Пензенская область: озеро Винное;
Пермский край: озеро Сухая Яма и болота Вежливое, Дикой-Ты, Чертово;
Приморский край: озера Нога, Усатое и Ходячее;
Псковская область: озера Посошок, Тухлое и болота Белые Лужи, Песий Мох;
Республика Саха (Якутия): озера Краденое, Компакт и Яйцо;
Тверская область: озера Балтика и Гитара, болота Катин Мох и Питерское;
Ульяновская область: озера Вшивое и Мочилище;
Челябинская область: озера Беленькое и Желтенькое, а также болото Большое Сладкое;
Географические объекты называют исходя характеристик самого объекта и той местности, в которой он расположен, отметили в Росреестре. «Топонимия на родном языке коренного населения служит одним из важнейших проявлений национального самосознания, обеспечивает историческую преемственность, сохранение культурной традиции народа»,— добавили там.