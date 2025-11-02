На полгода закроют аэропорт Кемерова для ремонта ВПП

На период реконструкции взлетно-посадочной полосы планируется закрыть международный аэропорт Кемерова. Предварительно эти работы будут длиться от четырех до шести месяцев, сообщил в ответ на вопросы местных жителей министр транспорта Кузбасса Константин Лопатенко. Авиапассажиропоток будет направлен в Новокузнецк.

«Проект ремонтных работ в настоящее время проходит Главгосэкспертизу, мы уверены, что заключение будет положительным. После этого будет составлен календарный план, в соответствии с которым в 2026 году начнется подготовка, в том числе завоз сыпучих инертных материалов для реконструкции ВПП. В конце 2026 года — начале 2027-го будет закрыт аэропорт. Ограничение продлится, по нашим оценкам, от четырех до шести месяцев», — пояснил глава ведомства.

В декабре прошлого года министерство транспорта Кузбасса заявляло, что в период с 2025 по 2027 годы в связи с продолжением реконструкции ВПП аэропорта в Кемерове потребуется временное закрытие авиакомплекса. Стоимость второго и третьего этапов реконструкции оценивалась в 7 млрд руб.

Лолита Белова