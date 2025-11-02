Бывшее здание мужской гимназии в Мышкине будет продано

В Ярославской области объявлен аукцион по продаже объекта культурного наследия (ОКН) «Дом жилой Поповых (позднее – мужская гимназия») в Мышкине. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Фото: Правительство Ярославской области

Здание находится в центральной части города, на улице Карла Либкнехта, 21. Оно было построено в 1820 году, сейчас не эксплуатируется. Площадь здания составляет 573 кв. м, участка под ним — 752 кв. м. Стоимость объекта — 2,6 млн руб. Торги пройдут в начале декабря.

Ранее суд вынес решение об изъятии исторического здания у собственника по иску областной службы охраны ОКН. Служба обратилась в суд, так как владелец не предпринял должных мер по сохранности и реставрации здания.

Алла Чижова