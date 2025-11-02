Reuters: Турция стала закупать больше нефти в Ираке и Казахстане, а не в России

Нефтеперерабатывающие заводы Турции стали закупать больше нефти у конкурентов России после того, как западные страны ввели санкции против российского нефтяного сектора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yoruk Isik / Reuters Фото: Yoruk Isik / Reuters

По информации агентства, один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов, SOCAR Turkey Aegean Refinery (принадлежит азербайджанской SOCAR), недавно закупил четыре партии нефти с поставкой в декабре не у России. Собеседники Reuters утверждают, что часть нефти была куплена у Ирака. Еще одна партия — это казахстанская нефть марки KEBCO, аналогичная по качеству российской Urals.

Другой крупный турецкий производитель, Tupras, тоже увеличивает закупки аналогов Urals, говорят источники. По их данным, он также покупает нефть в Ираке. Собеседники Reuters предположили, что владеющая двумя крупными НПЗ Tupras вскоре полностью откажется от импорта российской нефти на один из заводов. Цель, по их словам, — избежать санкций и сохранить экспорт топлива в Европу, но одновременно продолжить переработку российской нефти на другом НПЗ.