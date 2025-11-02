Бывшие владельцы «Санфрута» ликвидируют компанию по добыче воды

Пермское ООО «Ист Ва» подало заявление о ликвидации. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс». Заявление на ликвидацию юридического лица было подано 28 октября текущего года генеральным директором Евгенией Парначевой.

Фото: Санфрут

На данный момент единственным учредителем ООО «Ист Ва» выступает ООО «Шанс», которое принадлежит депутату заксобрания Геннадию Шилову и бывшему финансовому директору пермских минудобрений Наиле Николаевой. Операционной деятельности ликвидируемая компания не ведет, действующих лицензий на пользование недрами не имеет.

Напомним, в 2008 году ООО «Ист Ва» получило лицензию на разработку крупнейшего в окрестностях Перми Мулянского месторождения пресной воды. Вода подходила для пищевой промышленности, поэтому рядом с месторождением завод по производству соков и нектаров «Санфрут» (его владельцами были Геннадий Шилов и Наиля Николаева) решил построить новое предприятие. Однако строительство не состоялось из-за слишком высокой цены участка. А в 2022 году владельцы завода продали «Санфрут» новому инвестору.