В Госдуме анонсировали появление рекламы и платных подписок в мессенджере Max

В мессенджере Max могут появиться платные функции, включая монетизацию каналов и размещение рекламы. Об этом сообщил зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, в будущем пользователи смогут открывать платные каналы, продвигать компании и товары, а также оформлять подписки на видеоконтент.

«Например, компания платит деньги, и по аналогии, как в Telegram, в конце каждого сообщения всплывает какое-то окно»,— сказал Андрей Свинцов. Он добавил, что считает подобный формат развития мессенджера вполне актуальным.