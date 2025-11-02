Умер бывший главред «Известий» Иван Лаптев

Бывший главный редактор газеты «Известия» Иван Лаптев умер в возрасте 91 года. Об этом изданию сообщила его жена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главный редактор газеты «Известия» Иван Лаптев

Фото: Инякин Ю. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Бывший главный редактор газеты «Известия» Иван Лаптев

Фото: Инякин Ю. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Сегодня утром скончался в больнице», — уточнила Татьяна Лаптева.

Иван Лаптев родился в 1934 году в Омской области. Окончил Сибирский автодорожный институт им. В. В. Куйбышева, впоследствии работал там преподавателем. Карьеру журналиста начал в 1964 году. Работал в «Советской России», «Правде», журнале «Коммунист». Пост главного редактора «Известий» занимал с 1984 по 1990 год. В 1990-1991 годах был председателем Совета Союза Верховного Совета СССР.

Господин Лаптев был удостоен многочисленных государственных наград, включая ордена Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции.