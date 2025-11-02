Захарова прокомментировала слова Пашиняна о КГБ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на видеоролик, опубликованный телеведущим Владимиром Соловьевым. В нем премьер-министр Армении Никол Пашинян рассуждает об истории и призывает «выйти из того мира и тех рамок, которые придумали агенты КГБ».

Владимир Соловьев в своем Telegram-канале высказал мнение, что господин Пашинян «в очередной серии своего бреда обвинил КГБ во многовековой вражде между османами и армянами».

«КГБ создан в 1954 году,— написала Мария Захарова в Telegram-канале. — Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ».