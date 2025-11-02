Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Узбекистан и его культурное наследие

Предыдущая фотография
Зал инновационного музея Имама Бухари

Зал инновационного музея Имама Бухари

Фото: Ishonch

Фрагмент кисвы, переданный в Центр исламской цивилизации

Фрагмент кисвы, переданный в Центр исламской цивилизации

Фото: Ishonch

Древняя рукопись Корана

Древняя рукопись Корана

Фото: Ishonch

Проект «Стена времени» в Центре исламской цивилизации

Проект «Стена времени» в Центре исламской цивилизации

Фото: Ishonch

Зал Второго Ренессанса

Зал Второго Ренессанса

Фото: Ishonch

Общий вид Центра исламской цивилизации

Общий вид Центра исламской цивилизации

Фото: Ishonch

Зал славы Центра исламской цивилизации

Зал славы Центра исламской цивилизации

Фото: Ishonch

Выставка культурного наследия Узбекистана, Лондон, 4 июля 2025 года

Выставка культурного наследия Узбекистана, Лондон, 4 июля 2025 года

Фото: Ishonch

Зал Корана

Зал Корана

Фото: Ishonch

Библиотека Центра исламской цивилизации

Библиотека Центра исламской цивилизации

Фото: Ishonch

Следующая фотография
1 / 10

Зал инновационного музея Имама Бухари

Фото: Ishonch

Фрагмент кисвы, переданный в Центр исламской цивилизации

Фото: Ishonch

Древняя рукопись Корана

Фото: Ishonch

Проект «Стена времени» в Центре исламской цивилизации

Фото: Ishonch

Зал Второго Ренессанса

Фото: Ishonch

Общий вид Центра исламской цивилизации

Фото: Ishonch

Зал славы Центра исламской цивилизации

Фото: Ishonch

Выставка культурного наследия Узбекистана, Лондон, 4 июля 2025 года

Фото: Ishonch

Зал Корана

Фото: Ishonch

Библиотека Центра исламской цивилизации

Фото: Ishonch

Новости компаний Все