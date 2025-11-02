В Белгородской области один человек погиб и трое пострадали при взрыве дрона

В Валуйском округе Белгородской области при взрыве дрона погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в хуторе Кургашки. «На месте атаки поврежден автомобиль», — добавил глава региона.

Три женщины и мужчина были госпитализированы с различными травмами, но одну из пациенток врачам спасти не удалось. Еще одна пострадавшая сейчас остается в тяжелом состоянии в больнице. Двое других пациентов уже направлены на амбулаторное лечение.