Багаж «теряется» на ходу

Россияне обвинили аэропорт Дубая в воровстве. Семейная пара летела из Шанхая в Мадрид с пересадкой в эмирате. По прилете в Испанию они обнаружили, что их чемодан вскрыт, а часть покупок на сумму около 150 тыс. руб. исчезла. Авиакомпания Emirates супругам не помогла, а местная полиция заключила, что вещи пропали еще во время пересадки. Возможно ли в этом случае вернуть потерянное имущество? Тему продолжит Леонид Пастернак.

Вернуться обратно в ОАЭ туристы не смогли. Как они пояснили СМИ, у них однократная шенгенская виза. Кроме того, разбираться в этом случае пришлось с местными правоохранителями, а они даже не говорят по-английски, рассказала “Ъ FM” пострадавшая Дарья: «Мы решили обратиться в полицию. Там нам пояснили, что нужно посетить именно участок. Оттуда нас направили в аэропорт, на стойку авиакомпании, где мы также услышали, что нам ничем не могут помочь, так как говорят только на испанском. Мы дошли до другой стойки, где подтвердили, что вес багаже действительно меньше, чем был заявлен, и нам необходимо обратиться в полицию. Но мы решили отпустить эту ситуацию. Я очень много видела в интернете роликов, как люди в таких случаях бегают туда-сюда, теряют недели и месяцы, тратят свои нервы, а вещи никто не находит».

Подобные случае в дубайском аэропорту уже случались. В апреле 2025-го одна из путешественниц рассказала СМИ, что заметила повреждения багажа уже в Санкт-Петербурге. Замки на чемодане были взломаны, а наличные исчезли. Перевозчик Flydubai сначала заявил, что тот был поврежден самой пассажиркой, а затем предложил компенсацию примерно в 2,5 тыс. руб. или ваучер на будущий полет. Подобным образом багажи вскрывают чаще всего именно в транзитных аэропортах, пояснил генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачёв: «Когда вы сдаете чемодан, его ставят на автоматическую ленту, и в багажном отделении он проходит двойную, тройную проверку на безопасность, бирка сканируется и по рельсам все распределяется. После этого багаж вручную грузят на тележки, и его транспортируют к воздушному судну. Вот здесь может произойти все что угодно. Все сотрудники в таких отделениях — друзья и товарищи, они делятся друг с другом.

Когда загружают багаж в воздушное судно, нет никакого контроля, то есть вскрыть чемодан — секундное дело».

Как правило, путешественники, попавшие в такую ситуацию, не возвращаются в транзитный аэропорт. При этом доказать, что преступление произошло именно там, очень сложно, пояснила адвокат в сфере защиты прав туристов Маргарита Еремеева: «В данном случае совершенно преступление на территории иностранного государства. Правоохранительные органы должны вмешаться, а дальше пройти доследственная проверка и расследование. Защищать свои права пострадавшие могут только путем обращения в правоохранительные органы. Но дальше судиться на территории Российской Федерации с иностранной авиакомпанией — целая проблема. Представительство надо искать и думать, какие нормы применять в этом деле. Скорее всего, речь пойдет о международном праве, и это очень тернистый путь».

В дубайском аэропорту последние пару лет развивается и другая преступная схема. Как сообщают СМИ, перекупщики предлагают российским туристам перевезти несколько запечатанных айфонов и по прилете передать их курьеру. Однако на автоматической ленте соучастники ловят чемоданы с гаджетами и вскрывают их, а после вымогают деньги. Впрочем, путешественница из Екатеринбурга смогла обойти эту схему, провезя iPhone в ручной клади. Однако, как отмечают блогеры, которые попадали в такие ситуации, безопаснее вежливо отказать перекупщикам.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель, Андрей Дубков