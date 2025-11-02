Зарубежные СМИ: Почему в США возник дефицит пенни?

Бизнес в США теряет миллионы долларов на фоне прекращения чеканки пенни, пишет Reuters. Дефицит монеты номиналом в 1 цент вынудил продавцов округлять суммы покупок в меньшую сторону, чтобы не нарушить закон и сохранить покупателей. По данным Министерства финансов США, сейчас в обращении находится около 114 млрд пенни, но они крайне недозагружены, то есть не участвуют полноценно в обороте, поэтому Дональд Трамп принял решение остановить выпуск пенни. Однако бизнес оказался не готов к резкому уменьшению оборота мелких монет. Ассоциация розничной торговли потребовала от Конгресса принять меры. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Illustration / Reuters Фото: Carlos Barria / Illustration / Reuters

Пенни исчезают из оборота американского бизнеса быстрее, чем предполагалось, пишет Reuters. Проблема затронула каждого продавца, принимающего наличные, и в городских и в сельских регионах. Некоторые продуктовые сети предлагают клиентам использовать безналичные платежи, платить за покупку чуть больше в пользу благотворительности или сдавать в магазины ненужную мелочь в обмен на кофе. Группа торговых организаций, включая АЗС, супермаркеты, придорожные кафе и продуктовые, направила в Конгресс письмо с просьбой разработать четкие правила, как проводить расчеты, когда покупатели не могут собрать наличными точную сумму покупки. По словам представителей бизнеса, проблему нужно решать в кратчайшие сроки.

Как утверждает ABC News со ссылкой на Монетный двор США, производство пенни остается невыгодным уже несколько лет: расходы на его изготовление почти в четыре раза превышают номинал. Проблема в том, что эти монеты чаще всего выдают в качестве сдачи, но они редко возвращаются обратно в экономику, так как американцы хранят их в банках или используют для декора. Из-за этого Монетному двору ежегодно приходилось выпускать огромные тиражи пенни, только за прошлый год — более 3 млрд монет. Остановив чеканку, правительство сэкономит $56 млн, подсчитали в Министерстве финансов. США — не первая страна, отказывающаяся от монет мелкого номинала, отмечает телеканал. Но, как правило, этот процесс занимает несколько лет. А Белый дом вывел пенни из коммерческого оборота резко, без обсуждения этой идеи в Конгрессе или каких-либо нормативных указаний для банков и ритейлеров.

В феврале 2025-го Дональд Трамп заявил, что производство пенни расточительно, а уже в мае Монетный двор официально прекратил чеканку, напоминает ВВС. В результате бизнес столкнулся с нехваткой мелочи для наличных расчетов уже в конце августа. Временное решение для многих — округлять сумму покупки на 5 центов вверх или вниз, чтобы покупатели могли использовать следующую по номиналу монету, никель. Однако в нескольких штатах ритейлеры по закону обязаны давать точную сдачу, а в других — запрещено, чтобы один и тот же товар стоил по-разному при оплате наличными или картой. В результате чтобы избежать судебных исков и жалоб клиентов, бизнес выбрал стратегию округления только в меньшую сторону. А такие издержки очень быстро превращаются в крупные суммы. Например, сеть магазинов Kwik Trip подсчитала, что потеряет на этом фоне $3 млн за год. Все эти проблемы можно решить только одним способом, считает вещательная корпорация, а именно публикацией полноценного руководства по вопросам проведения расчетов в условиях дефицита пенни, округления сумм покупок и утилизации монет.

