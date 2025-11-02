Победную серию хоккеистов «Ижстали» в матче ВХЛ прервал красноярский «Сокол»

Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил «Соколу» в Красноярске в рамках выездной серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, сообщает пресс-служба сталеваров. Матч состоялся вчера, 1 ноября.

Хоккеисты «Сокола» забили три шайбы в первую двадцатиминутку: на 2-й, 16-й и 17-й минутах. «В следующих игровых отрезках “Ижсталь” заметно добавила, создавая опасные моменты у ворот хозяев. Но шайба упорно не заходила в ворота красноярской команды»,— говорится в сообщении. Матч завершился «сухой» победой «Сокола».

«Первый период определил, скажем так, результат этого матча. Проиграли его, насовершали индивидуальных ошибок, за что поплатились. Со второго периода игру выровняли, создали достаточно моментов, но они не были непреодолимыми для вратаря. Таких бросков мы не сделали. С нулем голов было совершенно невозможно зацепиться за счет»,— рассказал на пресс-подходе главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

По данным таблицы ВХЛ на 2 ноября, «Ижсталь» занимает 11-ю строчку регулярного чемпионата с 25 очками. С начала сезона «сталевары» провели 19 матчей, из них 12 выиграли и 7 проиграли. До поражения ижевский клуб держал стрик из трех побед — над двумя петербургскими коллективами «Динамо СПб» и «СКА-ВМФ» и «Норильском». Следующий матч выездной серии «Ижсталь» проведет 3 ноября в Новокузнецке против местного «Металлурга».