Певица Елка убрала из песни «Прованс» упоминание киевского аэропорта Борисполь

Певица Елка (Елизавета Иванцив) на концерте в Москве спела отредактированную версию своего хита «Прованс». Из припева она удалила упоминание киевского международного аэропорта Борисполь. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на видеозапись выступления, распространившуюся в Telegram-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Елка (Елизавета Иванцив)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Певица Елка (Елизавета Иванцив)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Во время выступления на «Золотом граммофоне» в Москве Елка спела: «...завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте». В оригинале строчка звучала так: «...завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте».

Елизавета Иванцив родилась в 1982 году в украинском городе Ужгород. В Москву артистка переехала в 2004-м. В том же году она выпустила сингл «Город обмана», спустя год вышел дебютный одноименный альбом. Трек «Прованс» вышел на четвертом студийном альбоме Елки «Точки расставлены» в 2010 году.