В Ижевске задержали подозреваемого в нанесении прохожему 20 ударов ножом

Оперативники задержали подозреваемого в нанесении прохожему в Ижевске 20 ножевых ранений, сообщили в МВД по Удмуртии. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 10 лет лишения свободы).

По данным МВД, это произошло в лесном массиве в Индустриальном районе в ночное время суток. У потерпевшего возник конфликт с проходившим мимо молодым человеком. «После словесной перепалки злоумышленник достал нож и нанес 20 ударов в область спины заявителя. После чего скрылся»,— говорится в сообщении.

Потерпевший вызвал скорую помощь. Его увезли в одну из городский больниц. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

«В условиях неочевидности, имея данные только о приметах преступника, оперативники межрайонного отдела <...> установили и задержали подозреваемого»,— добавили в МВД. Им оказался 22-летний ижевчанин.