Четырех челябинцев заключили в СИЗО по обвинению в похищении человека

В Челябинске суд заключил под стражу четырех местных жителей, обвиняемых в вымогательстве и похищении человека. Расследование уголовного дела и поиск соучастников продолжается, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Следствие установило, что в этом году четверо челябинцев в возрасте от 26 до 33 лет систематически требовали от 22-летнего гражданина 8 млн руб., угрожая ему насилием. В марте они похитили потерпевшего на автомобиле, неделю удержали его и избивали. Кроме того, они требовали деньги от матери похищенного, также угрожая насилием по отношению к ее родственникам, считает следствие.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками Росгвардии.