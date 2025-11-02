Средняя зарплата в России превысила 150 тысяч рублей в 24 сферах экономики

В августе средняя зарплата в России превысила 150 тыс. руб. в 24 отраслях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Средняя зарплата по стране в августе составила 92,9 тыс. руб., что на 10,7 тыс. руб. больше, чем годом ранее. В 2024 году только в 12 секторах зарплаты превышали 150 тыс. руб., а теперь их число удвоилось.

Наибольшие доходы получили работники газовой отрасли — в среднем 327,6 тыс. руб. Издатели программного обеспечения зарабатывали 216,7 тыс. руб., а производители агрохимии — 215,8 тыс. руб. Разработчики ПО и работники авиационного транспорта также получали свыше 200 тыс. руб.

В морских грузоперевозках, финансах, страховании, рыболовстве и добыче нефти средняя зарплата варьировалась от 180 до 200 тыс. руб. В производстве табачных изделий, компьютеров, цветных металлов, спутниковой связи и консалтинге — от 160 до 180 тыс. руб. На производстве нефтепродуктов, в сервисных компаниях сферы ТЭК и в оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием в августе платили от 150 до 160 тыс. руб.